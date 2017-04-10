Başbakan'dan FOX TV sunucusuna: Sen nasıl böyle bir şey düşünürsün?

Fox Tv'ye çıkan Başbakan Binali Yıldırım, İsmail Küçükkaya'nın "Sayın Cumhurbaşkanı Davutoğlu'nu aldı" demesi üzerine sert bir yanıt verdi. Yıldırım "Davutoğlu'nu Cumhurbaşkanı almadı. Yıldırım "Davutoğlu, Olağanüstü Genel Kurul ile gitti, kongreye gitti" dedi. Küçükkaya'nın "Sayın Cumhurbaşkanımız bunu istedi de öyle oldu" sözü üzerine Başbakan Yıldırım, "Hayır, öyle bir şey olmadı. AK Parti olağanüstü kongreye gitti. Biz şimdi kişileri mi, sistemi mi konuşacağız. Sen nasıl böyle bir şey düşünürsün?" yanıtını verdi.