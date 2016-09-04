Başbakan'dan Demirtaş'a: Almanya'da değil, katlettiğiniz 6 masum Diyarbakırlının yanında konuş!

Diyarbakır'da Doğu ve Güneydoğu'da 23 ili kapsayan teşvik ve yatırım paketini açıklayan Başbakan Binali Yıldırım, HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ı ağır ifadelerle eleştirdi. "HDP, PKK terör örgütünü terör örgütü olarak kabul etmiyoruz diyor" diyen Yıldırım, şunları söyledi: "Almanya'dan konuşacağına gel Tanışık, Dürümlü köyünde konuş, diri diri yaktığınız 5 vatandaşımızın akrabalarının yanında konuşun, uzaktan konuşmayın. PKK terör örgütü değil öyle mi? Kim yaptı, kim şehit ediyor gençleri? Operasyonlar Türkiye'nin her karış toprağında gece gündüz yaz kış gideceğiz seyahat edeceği güvenlik şartları oluşuncaya kadar devam edecek. Çözüm mözüm yok, terör örgütü ile çözüm olmaz. Çözüm millette."