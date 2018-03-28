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Başbakan Yıldırım'dan e-Devlet açıklaması: Türkiye, offline değil, online ülke konumuna geldi

28 Mart 2018 18:19

Başbakan Binali Yıldırım, devlet tarafından verilen birçok hizmetin e-Devlet üzerinden yapılacağını, vatandaşların bürokrat görmeyeceğini söylerken "Bürokrasi tuş oluyor. Tuşa basacaksınız işinizi yapacaksınız" dedi. Yıldırım, "Türkiye, offline değil online ülke konumuna geldi" değerlendirmesini yaptı. Yıldırım, Beştepe Millet Kültür ve Kongre Merkezi'nde Yatırım Ortamının İyileştirilmesi Koordinasyon Kurulu Tanıtım Toplantısı'nın sonlarına doğru ise, ilginç köy anısını anlattı: "Memlekette yolları kontrol ediyoruz, sağı solu. Bir köye gittik, seçim de yakın o zaman. 2007 seçimlerine doğru. Köyün girişinde çeşmenin başında bir teyze, oturuyoruz orada. Nur yüzlü, tülbentli bir teyze… Yanımdaki arkadaşlar 'Teyze bakan geldi, ne istiyorsun?' 'Bak dedim, köye geldim, ne ihtiyacın var?' 'Hoş geldin, ne isteteyim? Yol, su, elektrik geldi. Televizyonumuz var, 150 kanal birden çekiyor. Bulaşık makinesi olanlar bile var. Daha ne isteyeyim. Amma… Evladım bizim bir eksiğimiz kaldı, bizim köyde ADSL çekmiyor.' 'O ne teyze' dedim. 'Bakan olmuşsun ama cahil kalmışsın. Allah bilir ki sen messengerı bile bilmezsin…' Teyze bize ders verdi. Yani sonra işi anladık. Torunu yurt dışındaymış onunla görüntülü görüşmek için kalkıp şehre gitmek mecburiyetinde kalıyormuş, zahmetli oluyormuş. Görüyorsunuz, hizmette sorun yok…"

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