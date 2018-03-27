Başbakan Yıldırım'dan AB zirvesi değerlendirmesi: İşaret göremedik

AKP Grup Toplantısı'nda konuşan Başbakan Yıldırım, Varna'daki AB zirvesi ile ilgili olarak, "Zirvede AB'nin Türkiye'ye hakkaniyetli bir yaklaşım sergileyeceğine dair bir işaret göremedik" dedi. Başbakan Yıldırım sözlerine şöyle devam etti: "Gümrük Birliği'nin güncellenmesi çalışması da anlamsız şekilde beklemeye alınmıştır. Öyle bir iklimde Varna'da bir toplantı gerçekleştirildi. Biz herkese olduğu gibi AB'ye karşı da hep açık ve dürüst davrandık. Varna'da da aynısını yaptık. Tüm gerçekleri Cumhurbaşkanımız muhatapların yüzüne söyledi. Bütün bunlara rağmen AB'nin ülkemize yönelik yaklaşımının hakkaniyetli bir zemine oturacağına dair işaret göremedik."