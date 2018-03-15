Başbakan Yıldırım: Yıkıcı akımlara karşı ortak mücadele şart

Başbakan Binali Yıldırım, 6. Küresel Bakü Formu'na katıldı. Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de Nizami Gencevi Uluslararası Merkezi tarafından “Katılımcı Toplumlar Oluşturmak İçin Farkları Azaltmak” başlığı altında düzenlenen foruma Başbakan Binali Yıldırım, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, çeşitli ülkelerin Başbakanları, bakanlar, eski cumhurbaşkanları ve çok sayıda davetli katıldı. 6. Küresel Bakü Formu'nun açılış töreninde konuşma yapan Başbakan Binali Yıldırım, "Bölgesel ve küresel anlamda daha fazla iş birliğine ihtiyaç var. Yıkıcı akımlara karşı ortak mücadele şart. BM'nin küresel olaylarda güven artırıcı yapıya kavuşturulması gerekir. BM'de reform yapılması şart" dedi.