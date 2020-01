Başbakan Yıldırım: Her darbe döneminde kapısı ilk çalınanlar sendikacılardır, siyasetçilerdir

BAŞBAKAN Binali Yıldırım, Çankaya Köşkü'nde işçi ve memur sendika temsilcileri ile iftar yemeğinde buluştu. Başbakan Yıldırım, yaptığı konuşmada, "Ümit ediyoruz ki bu Ramazan bir uyanışa, coğrafyamızda yaşanan acıların son bulmasına vesile olur, bütün insanlığa huzur, barış ve kardeşlik getirir. Dün, hem Şenyayla'da hem de Şenoba'da şehitlerimiz oldu. Bu elim kazada hayatını kaybeden şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Ayrıca, vatan savunmasında hayatını kaybeden şahadet şerbeti içen bütün şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum, Milletimizin başı sağ olsun. Şehitlerimizin emanetine sonuna kadar sahip çıkacağımızdan hiç kimsenin zerre kadar şüphesi olmasın'' dedi. "Her darbe döneminde kapısı ilk çalınanlar siyasetçilerdir" “Çok partili demokrasi ile birlikte sendikal hareket eş zamanlı bir gelişme göstermiştir. Her darbe döneminde kapısı ilk çalınanlar sendikacılardır, siyasetçilerdir. O güne kadar elde edilen kazanımları ellerinde alınanlar hep bizler olduk. Bu durum bizlerin ortak paydasıdır. Diğer ortak yanımız da her lüzumu halinde demokrasi mücadelesini birlikte vermek. Sendikal mücadele ile siyasi mücadele her alanda kesiştiği için sizlerle aynı işi yapıyor, aynı endişeleri yaşıyor, aynı gururu paylaşıyoruz. Bizim davamızı umudu, ekmeği, adaleti büyütmek. Siyasetten de murat, eşrefi mahluk olan insana hizmettirö diye konuşan Yıldırım sözlerine “Bu uğurda hepimize düşen önemli görevler var. Bu görevleri getirmenin gayreti içindeyiz. Ülkemizde demokrasi mücadelesi sadece bir kesimin işi değildir. Bütün toplum paydaşlarının ortak amacıdır. Ortak mücadelemizdir. Bu mücadelenin sürekli olması da esastır. Bizlerin rehavete girme lüksü yok. Ben zor zamanda görevimi yaptım diyerek, kenara çekilme lüksümüz yok. Gençlerimizin aydınlık yarınları için daima müteyakkız olmak zorundayız'' diye konuştu.