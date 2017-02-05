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Başbakan Yıldırım: Ey Kemal Bey uyan artık!

05 Şubat 2017 19:15

Başbakan Binali Yıldırım “Fikirtepe kentsel dönüşüm konutları” temel atma töreninde konuştu. Yıldırım, “Bu anayasa değişikliği baldır kaymaktır bu da güzel. Memlekette faydalı güzel bir şey olsa CHP hemen harekete geçer. Bunları hatırlayın. Başörtü yasağını kaldıracağımız zaman 'bu bir rejim meselesi' dediler. Demokratik bir uygulamayı 28 Şubat kalıntısını kaldırırken bile CHP bu bir rejim sorunudur diyen CHP’den Türkiye’yi muasır medeniyetler seviyesine çıkaracak bu değişikliğe ne diyecek? Ey Kemal bey uyan artık Türkiye rejimini seçti. Cumhuriyeti daha da ileriye taşıyacak anayasa değişikliğini milletimizin huzuruna getiriyoruz. Şimdi söz milletindir. Karar sizindir. PKK, FETO, HDP hayır diyor onun için evet diyoruz. Hayırcılara bakın ona göre karar verin. Nisanda refarundamda bu millet dersini verecek. Evet mührünü vurarak hesabını soracaktır.” dedi

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Binali YıldırımKemal KılıçdaroğluHDPPKKFETÖ

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