Başbakan Yıldırım: CHP'ye buradan ekmek de çıkmaz, patates de çıkmaz!

AKP Grup Toplantısı'nda açıklamalarda bulunan Başbakan Binali Yıldırım,"Bizim anayasa değişiklik teklifimizde bağımsız olan yargı ayrıca tarafsız olsun. Bundan niye rahatsız oluyorsunuz. Yargının tarafsız olması CHP'yi niye rahatsız ediyor. İki meşru güç Cumhurbaşkanı ve Meclis tarafından seçilen üyelerce sağlanacak. Milletin iradesinin yansıdığı iki erk yargı mensuplarını seçiyor. Bir kısmını Meclis bir kısmını Cumhurbaşkanı seçiyor. Cumhurbaşkanı'nı, Meclis'i kim seçiyor? Millet. Milletin seçtiğini beğenmeyeceksin, vesayet odaklarının seçimine evet diyeceksin. Eski alışkanlıklarının ortadan kalkmasına razı olmuyorlar. İster razı olun, ister olmasın, millet ne derse o olacak. CHP'ye buradan ekmek de çıkmaz, patates de çıkmaz" ifadesini kullandı.