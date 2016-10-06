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Başbakan: Türk varlığı Başika'da kalmaya devam edecek

06 Ekim 2016 16:40

Başbakan Binali Yıldırım, Irak'la Türkiye arasında krize dönen Türk askerinin Başika'daki varlığına ilişkin olarak, "Irak hükümeti ne söylerse söylesin, bölgedeki DEAŞ ile mücadele için bölge yapısının zorla değiştirilmemesi için Türk varlığı orada kalmaya devam edecektir" dedi. Yıldırım, "Birçok ülke orada dolaşırken tarihi derinliğiyle bölgede her zaman olmuş Türkiye hakkında böyle ileri geri laflar etmek Irak hükümetinin haddi değildir" ifadesini kullandı. Irak Parlamentosu, Türkiye'yi 'işgalci güçler' olarak nitelerken, Türk askerlerinin Irak'tan çıkarılması için karar almıştı.

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