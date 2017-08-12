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Başarılı öğrencilere yaz tatilinde sınırsız eğlence

12 Ağustos 2017 16:35

Kâğıthane Belediyesi, 2016-2017 eğitim ve öğretim yılını takdir ve teşekkür belgesi alarak tamamlayan öğrencileri çeşitli etkinliklerle ödüllendiriyor. Lunaparkta sınırsız eğlence, ata binme ve sandalla gezme hizmetlerinden yararlanan 16 bin öğrenci, yaz tatillerinde gönüllerince eğleniyor. Çocukları yaz tatilinde de unutmayan Kâğıthane Belediyesi, ilçede takdir ve teşekkür belgesi alan başarılı öğrencilere, lunapark, at binme ve sandal gezisinde kullanmaları için ücretsiz biniş bileti göndererek davet ediyor. Hasbahçe’deki lunapark ve at binme parkurunda keyifle vakit geçiren çocuklar, daha sonra Kâğıthane Belediye Başkanı Fazlı Kılıç ile birlikte Cendere Vadisi’nde sandalla gezinti yapıyor. SINIRSIZ LUNAPARK BİLETİ İLE EĞLENCE Onlarca öğrenci ile birlikte lunaparka gelen Cevdet Şamikoğlu Ortaokulu öğrencisi 11 yaşındaki Yağız Taşkın, “Birinci dönem takdir, ikinci dönem teşekkür aldım. Burada çok eğleniyorum. Dönme dolaba biniyoruz. Gerçekten çok eğlenceli” dedi. Çarpışan arabaya binmekten büyük keyif aldığını belirten Siraç Emir Çakmak, “Çarpışan arabalara binmeyi, lunaparklara gitmeyi çok seviyorum. Çok zevk aldığım bir yer. Çarpışan arabalara binmek gerçek arabalara binmek gibi, gerçek bir direksiyonu var bu bana çok güzel bir his veriyor. Bize lunapark ödülü verdikleri için bu sene daha çok çalışacağım” şeklinde konuştu. ÖĞRENCİLER İLK DEFA ATA BİNMENİN KEYFİNİ YAŞADILAR İlk defa ata bindiğini ve çok eğlendiğini kaydeden Eylül Zehra Yalçın, gelecek dönem daha çok çalışacağını ve takdir almaya devam edeceğini söyledi. KÂĞITHANE BELEDİYE BAŞKANI KILIÇ VE ÖĞRENCİLER SANDAL SEFASI SÜRDÜ Kağıthane Belediye Başkanı Fazlı Kılıç ile sandal gezisi yapan onlarca öğrenciden Elif Kaçar sandala ilk defa bindiğini ve geziden memnun olduğunu aktarırken, Şehit Adem Yavuz Ortaokulu öğrencisi Şimay Sağlam ve 7’nci sınıf öğrencisi Hamza Karaca belediyeye bu etkinlikleri sunduğu için teşekkür etti. Kâğıthane Belediye Başkanı Kılıç, geleceğin teminatı olarak gördüklerini belirttiği öğrencileri ödüllendirmek için bu etkinlikleri düzenlediklerini belirtti. Yaşları 10 ila 17 arasında değişen öğrenciler bu etkinliklerden 29 Ağustos’a kadar yararlanmaya devam edebilecek. Video: Zeynep BEŞERLER

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