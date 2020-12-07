HDP milletvekili Başaran: Musa Orhan'ı cezasız bırakanlar 'Gercüş'te ne oluyor' diyenleri hedef aldı

HDP Kadın Meclisi, Batman'ın Gercüş ilçesinde bir çocuğun, aralarında uzman çavuş ve polislerin de olduğu iddia edilen kişiler tarafından tecavüze maruz bırakılmasına ilişkin açıklama yaptı. Batman'da yapılan açıklamada konuşan HDP Kadın Meclisi Sözcüsü Ayşe Acar Başaran, "AKP iktidarıyla beraber her gün kadına yönelik şiddet ve çocuğa yönelik istismar vakasıyla karşı karşıya kalan bir toplumsal gerçeklikle karşı karşıyayız" dedi.

İhraç edilen eski uzman çavuş Musa Orhan'ın İpek Er'i intihara sürüklemesini de hatırlatan Başaran "Musa Orhan sadece bir hafta tutuklu kaldı" diye konuştu.

"Musa Orhan'ı cezasız bırakanlar 'Gercüş'te ne oluyor' diyenleri hedef aldı" diyen Başaran'ın konuşmasından bazı bölümler şöyle:

"Tacizciler korunuyor, mağdurlar hedef gösteriliyor"

"Musa Orhan, ön kapıdan girdiği cezaevinin arka kapsından çıktı. Ve o dönem de iktidar sözcüleri, Emniyet ve İçişleri Bakanı bu meselenin failinin yargılanması için ellerinden geleni yapacaklarını söyleyeceklerine, yaşamını yitirmiş, istismara uğramış çocukların, kadınların yanında olacaklarını söyleyeceklerine, kadınları ve buna karşı mücadele edenleri hedef gösterdiler.

Bugün de Gercüş’te tecavüz olayı ortaya çıktı. İki ay önce, bir çocuğun istismarının ortaya çıkması ve bununla ilgili yapılan haberin akabinde Valilik ve Emniyet bir tek açıklama yaptı: "Olayı inceliyoruz". Dosyaya gizlilik kararı konuldu ve yayın yasağı getirildi. Bir istismar meselesinin yine cezasızlık politikasıyla örtülmeye çalışıldığının farkındayız.

Bu haber dünyanın hangi ülkesinde olursa olsun bırakın açıklamayı, istifa gerekçesidir. Bırakın kadınlara saldırmayı bu konuyla ilgili bütün toplumdan özür dileme gerekçesidir. Ama dünden beri Valilik, Emniyet tek bir açıklama yapıyor. Yayın yasağını çiğneyenlerle ilgili soruşturma başlatılacakmış. Bir istismar dosyasıyla ilgili neden yayın yasağı getirilir? Bu olayı araştıran Jinnews’ten kadın arkadaşımız Gercüş'te tehdit edildi. Yapılan haber erişime engellendi.

"Toplum duymasın, görmesin diye yayın yasağı getirdiler"

Bir haber neden erişime engellenir? Bir muhabir neden “Gercüş’te ne arıyorsun” diye tehdit edilir? Bir habere, yasal bir dosyayla ilgili neden yasak getirilir? Üstünü örtmek için, üstünü kapatmak için. Toplum sormasın, görmesin sorgulamasın diye. Suçlular rahat rahat aklansın diye.

Musa Orhan'ı cezasız bırakanlar "Gercüş’te ne oluyor" diyenleri hedef aldı

Musa Orhan’ı cezasız bıraktıkları gibi bugün Gercüş’te aynı tehlike varken Emniyet buna karşın kadınları, "Gercüş’te ne oluyor" diyenleri hedef aldı."