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Başakşehir Şehir Hastanesi, açılışına saatler kala havadan görüntülendi

19 Nisan 2020 12:19

Yeni tip Koronavirüs salgını günlerinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla ilk etabının açılışı erkene çekilen Başakşehir Şehir Hastanesi, açılışına saatler kala havadan görüntülendi. 

Son çalışmaları Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın dün helikopterle havadan incelediği dev hastanede son hazırlıklar yapılıyor. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığınca üstlenilen viyadük ve bağlantı yollarının inşaatında hummalı çalışmalar sürerken, bağlantı yollarının tamamlanan kısımlarında da ekipler peyzaj çalışmaları yapıyor.

İş makineleri, hafriyat kamyonları ve işçi hareketliliğinin yoğunlaştığı hastanenin inşaat sahası ile bağlantı yollarındaki çalışmalar ise havadan görüntülendi. Havadan çekilen görüntülerde işçilerin ve iş makinelerinin açılışı yapılacak A ve D bloklardaki son hazırlıkları tamamlamaya çalıştıkları görülüyor. 

Kaynak: İHA

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