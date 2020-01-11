Başakşehir'de sanayi sitesinde patlama: 1 ölü, 2 yaralı

Pik Dökümcüler Sanayi Sitesi'ndeki bir iş yerinde, çalışma sırasında hava tankında patlama meydana geldi. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalenin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Yaralılardan biri yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.