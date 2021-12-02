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Başakşehir'de lodos çatıyı böyle uçurdu

O anlara ait güvenlik kamerası görüntüsü ortaya çıktı

02 Aralık 2021 14:44

İstanbul Başakşehir'de pazartesi günü yaşanan şiddetli lodosun etkisiyle bir evin çatısı uçarak yola savruldu. O anlara ait güvenlik kamerası görüntüsü ortaya çıktı.

İstanbul'da şiddetli lodosun etkili olduğu pazartesi gününden yeni görüntüler ortaya çıkmaya devam ediyor. Şiddetli rüzgarın etkisiyle Ziya Gökalp Mahallesi'nde bir binanın uçan çatısı yola savruldu.

Çatı sokakta bulunan araçların üzerine düşerken, olayda yaralanan olmadı. Çatının uçtuğu anlar ise güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde çatının yerinden sökülerek yola düştüğü, yolda seyir halindeki sürücülerin panik içinde kaçtığı görüldü.

Kaynak: DHA

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