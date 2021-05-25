Personel daha sonra gülerek konuşmasına devam ediyor ve yardıma muhtaç vatandaşlara yapılan yardımlarla alay ediyor.

Belediyeden yapılan açıklamada, Fatma Yüksel isimli çalışanın işine son verildiği belirtildi.

Başakşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamada, "Videonun öğrenilmesi üzerine, Başakşehir Belediye Başkanımız Yasin Kartoğlu'nun talimatıyla derhal harekete geçilmiş ve habere konu olan Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü personeli Fatma Yüksel'in iş ahlakı ve iyi niyetle bağdaşmayan söylemleri sebebiyle iş akdine son verilmiştir" denildi.

"Fatma Yüksel'in bir süredir psikolojik tedavi gördüğünün tespit edildiği" belirtilen açıklamada, "İçinde bulunduğu psikolojik ve ruhsal rahatsızlığından istifade etmek suretiyle çektikleri videoyu kendisinden izinsiz şekilde kullanarak halkın bir kesimini aşağılayanlarla ve bu söylemlerde bulunan personel hakkında ilgili adli mercilere suç duyurusunda bulunulmuştur" ifadelerine yer verildi.