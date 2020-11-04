Başak Demirtaş'tan 4 Kasım mesajı: Rehin tutmaya devam ediyor olabilirler ama asla teslim alamadılar, alamayacaklar da

Bugün 4 Kasım 2020. Eski HDP Eş Genel Başkanları Selahattin Demirtaş ve Figen Yüksekdağ ile 9 HDP'li vekilin gözaltına alınmasının ardından 4 yıl geçti. Edirne F Tipi cezaevinde tutuklu bulunan eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın eşi Başak Demirtaş, Selahattin Demirtaş ile ile görüşmesinin ardından yayınladığı videoda, "Dört yıl önce bugün, Selahattin ve yol arkadaşları, bir gece yarısı operasyonuyla adeta kaçırılarak rehin alındılar. İlk günden bugüne haksızlıklar ve hukuksuzluklar artarak devam etmiş olabilir, halen rehin tutmaya devam ediyor olabilirler ama asla teslim alamadılar, alamayacaklar da" dedi.

Başak Demirtaş konuşmasını şöyle sürdürdü;

"Zulme karşı büyük bir moralle ve dirençle mücadele etmeye devam edeceğiz"

"Selahattin ve ben gücümüzü sevigimizden, haklılığımızdan, sizlerin bize olan sevgisinden ve desteğinden aldık. Bizler bu güçle özgür yarınlarda, sevidklerimizle kucaklaşacağımız günler gelinceye dek, her türlü zulme karşı büyük bir moralle ve dirençle mücadele etmeye devam edeceğiz. Ve asla yılmayacağız."

Ne Olmuştu?

4 Kasım 2016 gecesi; Halkların Demokratik Partisi (HDP) Eş Başkanları Selahattin Demirtaş ve Figen Yüksekdağ ile milletvekilleri Ferhat Encü, Leyla Birlik, Selma Irmak, Abdullah Zeydan, İdris Baluken, Sırrı Süreyya Önder, Ziya Pir, Nursel Aydoğan, Gülser Yıldırım gözaltına alındı.

Anadolu Ajansı geçtiği son dakika bilgisinde operasyonu Diyarbakır, Hakkari, Van, Şırnak ve Bingöl Cumhuriyet başsavcılıklarının yürüttüğünü bildirdi. TBMM'de kabul edilen dokunulmazlıkların kaldırılmasına ilişkin anayasa değişikliğinin ardından haklarında fezlekelerle alakalı ifade vermeye gitmeyen HDP'li milletvekillerine yönelik ilgili başsavcılıklar tarafından gözaltı kararı verildi.

HDP'liler hakkındaki gözaltı kararlarının, Demokratik Toplum Kongresi (DTK), KCK ve 6-8 Ekim olaylarına yönelik soruşturmalar kapsamında ifade vermeye gitmedikleri için alındığı bildirildi.