T24 LogoT24 Logo
Haberler

Başak Demirtaş, Selahattin Demirtaş'ın yazdığı son hikayeyi paylaştı: Okurken ağladım

08 Mayıs 2020 13:39

Başak Demirtaş, Selahattin Demirtaş’ın cezaevinde yazdığı son hikayeyi paylaştı. Gazeteci Çağlar Cilara'nın Youtube kanalına konuk olan Başak Demirtaş, eşi Selahattin Demirtaş'ın yazdığı hikayeden bir pasaj da okuyarak "Artık yazarımızın telif hakkını da sonradan öderiz. Çünkü haberi yok sizlerle paylaştığımdan. Çok etkileyiciydi. Ben okurken ağladım doğrusu" dedi. 

Başak Demirtaş, yaklaşık 3,5 yıldır Edirne Cezaevi’nde tutuklu bulunan eşi Selahattin Demirtaş'ın yeni bri hikaye yazdığını ve kendisinin hikayeyi okurken ağladığını söyledi. Gazeteci Çağlar Cilara'nın Youtube kanalında hikayeden kısa bir bölümü de okuyan Başak Demirtaş, hikayenin 60 yaşında salgın döneminde işe gitmek zorunda olan bir karakteri konu aldığını belirtti. 

ETİKETLER

çağlar cilarabaşak demirtaşselahattin demirtaşhikayeson hikayesipasajkoronavirüshdpkitap

Diğer Videolar

Paris'te özel şoförlerden yolları kapatan Belediye Başkanı Hidalgo'ya tabutlu protesto

Almanya'da Koronavirüs aşısı denemeleri yaz geçmeden sonuçlanabilir

15 yaşında milyoner olmuştu; genç fenomenin ölümünden dakikalar önceki son videosu...

Çin’de sel nedeniyle evler sular altında kaldı

Tunç Soyer'in kent ekonomisine dair projesi "Eyalet istiyor" başlığına nasıl dönüştü?

Engellenen 'Savunma Yürüyüşü'nde' baro başkanından polise: Hatta üzerimize benzin dökün, yakın!

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya'daki gelişmeler Suriye'den farklı: Çok denklemli savaşta Türkiye ile Rusya...

HDP'li Paylan: Herkese hak olan yürüyüş bize mi hak değil;...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Kimliğini unutan çocuk, tüm çabalara rağmen sınava giremedi...

Hakan Bayrakçı uğradığı saldırıyı anlattı: "Yiyorsa tek gel dedim, 5...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Berkin Elvan pankartı nedeniyle 'Güldür Güldür'ü hedef alanlara, Ali Sunal'dan...

Kıdem tazminatı düzenlemesi ertelendi; 25 yaş altı ile 50 yaş...

"Fenerbahçe'den alacağım parayla futbol oynamaktan kurtulurum" diyen Kruse'nin beklediği ücret...

Fatih Altaylı: 'Hastalar tedavi masraflarını kendileri ödeyecek' densin bakın bu...

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya'daki gelişmeler Suriye'den farklı: Çok denklemli savaşta Türkiye ile Rusya...

HDP'li Paylan: Herkese hak olan yürüyüş bize mi hak değil;...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Kimliğini unutan çocuk, tüm çabalara rağmen sınava giremedi...

Hakan Bayrakçı uğradığı saldırıyı anlattı: "Yiyorsa tek gel dedim, 5...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24