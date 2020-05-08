Başak Demirtaş, Selahattin Demirtaş'ın yazdığı son hikayeyi paylaştı: Okurken ağladım

Başak Demirtaş, Selahattin Demirtaş’ın cezaevinde yazdığı son hikayeyi paylaştı. Gazeteci Çağlar Cilara'nın Youtube kanalına konuk olan Başak Demirtaş, eşi Selahattin Demirtaş'ın yazdığı hikayeden bir pasaj da okuyarak "Artık yazarımızın telif hakkını da sonradan öderiz. Çünkü haberi yok sizlerle paylaştığımdan. Çok etkileyiciydi. Ben okurken ağladım doğrusu" dedi.

Başak Demirtaş, yaklaşık 3,5 yıldır Edirne Cezaevi’nde tutuklu bulunan eşi Selahattin Demirtaş'ın yeni bri hikaye yazdığını ve kendisinin hikayeyi okurken ağladığını söyledi. Gazeteci Çağlar Cilara'nın Youtube kanalında hikayeden kısa bir bölümü de okuyan Başak Demirtaş, hikayenin 60 yaşında salgın döneminde işe gitmek zorunda olan bir karakteri konu aldığını belirtti.