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Başak Demirtaş: Selahattin Demirtaş'ın sağlığı ile ilgili kendi doktorlarımız bir rapor hazırlıyor

12 Ocak 2020 17:51

Başak Demirtaş, eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş’ın sağlık durumuna ilişkin tetkiklerin devam ettiğini söyledi. Selahattin Demirtaş'ın yaşadığırahatsızlıkla ilgili henüz bir tanı konulmadığını belirten Başak Demirtaş, "Kendi doktorumuzla yaptığımız değerlendirmelerde bazı eksiklikler tespit ettik. Sağlığı ile ilgili nelerin yapılıp yapılmadığı ile ilgili bir rapor hazırlanıyor. Bu rapor bittikten sonra sağlıklı bir değerlendirme yapabiliriz" dedi. 

Başak Demirtaş, "Selahattin'in son bir aydır çok da iyi olduğunu söyleyemem. Tabi bize karşı hep iyi görünmeye çalışıyor. Ama nihayetinde ben iyi olmadığını anlayabiliyorum” ifadelerini kullandı.

K24 TV'den Ercan Dağ'a konuşan Başak Demirtaş, yargı sistemini de eleştirerek "Türkiye'de yargı sistemi diye bir şey kalmadı. Bu sadece Selahattin ile ilgili bir şey değil. Her şey artık çok aleni bir şekilde yapılıyor. Tabii ki bu böyle kalmayacak. Bir gün hak yerini bulacak buna olan inancımız tam. Bunun umudunu taşıyoruz" dedi. 

 

 

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