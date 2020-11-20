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Başak Demirtaş, Selahattin Demirtaş'ın gözaltı anını anlatırken gözyaşlarını tutamadı: Tam 38 yıl öncesine döndüm; çok zorlanıyorum

"Benim yaşadığımı, 38 yıl sonra kızlarımın da yaşayacağını hiç düşünememiştim"

20 Kasım 2020 13:16

Tutuklu bulunan eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş’ın eşi Başak Demirtaş, 140journos’a konuştu. Belgeselde eşinin gözaltına alınma anlarını anlatan Başak Demirtaş gözyaşlarına hâkim olamadı. O anlarda aklına 38 yıl önce küçük bir kız çocuğuyken babasının eve düzenlenen baskınla gözaltına alınma anının aklına geldiğini söyleyen Demirtaş, "Annemle birebir aynı cümleleri kuruyorduk mesela. Benim yaşadığımı 38 yıl sonra kızlarımın da yaşayacağını hiç düşünememiştim, hiç böyle bir şey aklıma gelmemişti" dedi. 

"Çok zorlanıyorum" derken gözyaşlarına hakim olamayan Başak Demirtaş, "Korkudan küçük kızım Dılda ağlamaya başladı. Selahattin bir taraftan onu teselli etmeye çalışıyor, bir taraftan hazırlanıyor… Selahattin’le vedalaştık. En kısa sürede geleceğini söyledi" ifadelerini kullandı.

Eşiyle tanıştıkları zamanı da anlatan Demirtaş, tanıştıklarında 16 yaşında olduğunu söyledi.

Başak Demirtaş, o günleri şöyle anlattı:

"Ben 16 yaşındaydım, Selahattinlerin oturduğu mahalleye taşındığım zamanlar. Evimizin altında bir fırın vardı. Sonradan öğrendim, o fırın Selahattin’in dedesi ve dayısınındı. Ben Selahattin’i ilk ekmek almaya gittiğimde gördüm. Gittim, “Bana ekmek verir misiniz” dedim. Orada işte Selahattin bana ekmeği vermişti, ilk orada gördüm. Tabii küçük bir mahalle yaşadığımız yer. İçimden “Ne hoş çocuk” falan diye düşündüm. Bir süre geçtikten sonra bir gün bir baktım balkonda, Selahattin. İşte o hoş çocuk balkonda ve sanırım da komşuyuz. İnanamadım. Hiç o anı unutmuyorum. Sonra bir süre geçti derken anneler tanıştı. Bir komşuluk da başladı. Komşuluk ilişkilerimiz başladı ama çok yeni taşınmışız oraya. Bir de o dönem ayıplar, tabular vardı. O yüzden her şeyi alttan ve gizli yürütmeye çalışıyordum."

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Yaptığı çeşitli video belgesellerle tanınan dijital medya platformu 140journos ekibi, son çalışmasında Demirtaş ailesine yer verdi.

Selahattin Demirtaş'ın eşi Başak Demirtaş, kızları Delal ve Dılda ile yaptığı telefon görüşmesi bulunurken, annesi Sadiye Demirtaş ile avukatlarından Cahit Kırkazak ve çalışma arkadaşlarından Şükrü Erol'un da yorumları yer alıyor. Edirne Cezaevine yapılan ziyaret görüntülerinin yanı sıra, Selahattin Demirtaş'ın aile hayatından görüntüler yer alıyor.

Video belgeselde ayrıca, Başak Demirtaş tarafından çekilen, Selahattin Demirtaş'ın çocuklarıyla bir arada görüldüğü çeşitli eski görüntüler de yer alıyor. 34 dakikalık belgeselin son bölümünde ise Selahattin Demirtaş'ın seslendirdiği bir türkü de ilk kez yayımlanıyor.

Belgeseli aşağıdan izleyebilirsiniz:

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