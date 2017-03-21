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Barolar Birliği Başkanı: Türk Milleti başkanlık sitemi ile felakete sürükleneceğine, Metin Feyzioğlu bedel ödesin!

21 Mart 2017 13:52

'Hayır' çalışması yürüttüğü için Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Yarın bunun faturası karşına çıkar" dediği Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzioğlu Osmaniye’nin Düziçi ilçesinde halka seslendi. Feyzioğlu, isim vermeden Erdoğan’ın sözlerine yanıt vererek şöyle konuştu: “Bizi bunları Türk Milletine anlattığımız için tehdit ediyorlar, bedel ödeyeceksiniz diyorlar. Türk Milleti bu proje ile felakete sürükleneceğine Metin Feyzioğlu bedel ödesin. Süheyl Batum bedel ödesin. Yusuf Halaçoğlu bedel ödesin. Biz kendimizi asil Türk Milleti'ne emanet etmişiz bir kere."

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