T24 LogoT24 Logo
Haberler

Baro başkanlarının protestosuna karşı TBMM kapısında polis barikatı kuruldu

03 Temmuz 2020 08:48

Meclis Adalet Komisyonu'nda çoklu baro yasa değişikliği teklifi görüşüldüğü sırada içeri alınmayan baro başkanları Meclis kapısında nöbete başladı. Polis barikatlarla Meclis kapısını kapatmaya başladı.

TBMM Adalet Komisyonu’nda baroların yapısının değiştirilmesine ilişkin düzenlemenin de yer aldığı Avukatlık Kanunu görüşmeleri devam ederken 33 ilden gelen baro başkanları TBMM Çankaya Kapısı önünde toplandı.

Öğle saatlerinde buraya gelen baro başkanlarının bekleyişleri akşam saatlerinde de devam etti. . Zaman zaman komisyon toplantısından çıkan bazı CHP ve İYİ Parti milletvekilleri baro başkanlarının yanlarına gelerek destekte bulundu.

ETİKETLER

baro yasa değişikliği teklifibaro başkanlarıtbmmeylemprotestobarikatpolismüdahale

Diğer Videolar

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün | 17 Ağustos 2020

Şoförden, dili boğazına kaçan adama hayat kurtaran müdahale

Ankara Üniversitesi’nde devir teslim

'Üzgün kedi', sosyal medyada gündem oldu

Kuryeden iş arkadaşına tehlikeli şaka; son anda böyle kaçtı

Ölüm orucundaki avukatlar için yapılan eyleme katılan Menderes Samancılar, Ebru Timtik'in mesajını okudu: Havalandırma hakkı yok

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

“Bir yıla kalmaz unutulur dediler, Vladimir Vısotskiy 40 yıldır unutulmadı”...

Siyaset iletişimcisi Necati Özkan’dan gençlere tüyolar: İyi yetişmiş gençler siyasete...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

5 ay önce kendini Antalya'daki çiftliğine kapatan Tuğba Özay, Diyabakır'da...

Diyarbakır'da yapılan sosyal deney gündem oldu: "Param yok, bana yemek...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

"Eski Şişli Belediye Başkanı Mustafa Sarıgül de parti kuruyor"...

Düğünde aynı makyaj malzemesini kullanan 35 kişiye Koronavirüs bulaştı!...

Nagehan Alçı, Bilal Erdoğan’la Ahlat'ta yapılan Cumhurbaşkanlığı köşkünü gezdi: Bir...

Koronavirüs'e yakalanan hemşire, 3 duyusunu kaybetti; "Yaşamamak gibi bir şey"...

Kılıçdaroğlu’ndan, “İnce’yi disipline vermeyi düşünüyor musunuz?” sorusuna yanıt...

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

“Bir yıla kalmaz unutulur dediler, Vladimir Vısotskiy 40 yıldır unutulmadı”...

Siyaset iletişimcisi Necati Özkan’dan gençlere tüyolar: İyi yetişmiş gençler siyasete...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

5 ay önce kendini Antalya'daki çiftliğine kapatan Tuğba Özay, Diyabakır'da...

Diyarbakır'da yapılan sosyal deney gündem oldu: "Param yok, bana yemek...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24