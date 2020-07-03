Baro başkanlarının protestosuna karşı TBMM kapısında polis barikatı kuruldu

Meclis Adalet Komisyonu'nda çoklu baro yasa değişikliği teklifi görüşüldüğü sırada içeri alınmayan baro başkanları Meclis kapısında nöbete başladı. Polis barikatlarla Meclis kapısını kapatmaya başladı.

TBMM Adalet Komisyonu’nda baroların yapısının değiştirilmesine ilişkin düzenlemenin de yer aldığı Avukatlık Kanunu görüşmeleri devam ederken 33 ilden gelen baro başkanları TBMM Çankaya Kapısı önünde toplandı.

Öğle saatlerinde buraya gelen baro başkanlarının bekleyişleri akşam saatlerinde de devam etti. . Zaman zaman komisyon toplantısından çıkan bazı CHP ve İYİ Parti milletvekilleri baro başkanlarının yanlarına gelerek destekte bulundu.