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Baro başkanlarına destek için korna çalan avukata 'kamunun huzurunu bozmaktan' para cezası: Huzuru bozan sizsiniz

23 Haziran 2020 12:22

İktidarın hazırladığı ve baroların yapısını değiştirecek kanun değişikliğine karşı başlattıkları Savunma Yürüyüşü'nün ardından ulaştıkları Ankara'da 27 saat boyunca bekletilen başkanlara destek olmak için arabasını kornasını çalan avukata 'kamunun huzurunu bozmaktan' 132 lira ceza kesildi. Avukat polislere, "kamunun huzurunu bozan sizsiniz. Burada meslektaşlarımız 1 gündür bekliyor, ne hakkınız var buna?" diyerek tepki gösterdi. 

Yol TV'ye konuşan avukat, "Meslektaşlarıma destek için buraya geldim. Destek için korna çalarak geçmek istedim. Birçok insan da korna çalarak geçiyor. Böyle bir rezilliği kimse kaldıramıyor. Bu konuda ısrarlılar devam etsinler, biz de devam edeceğiz. Tek yaptığımız korna çalmaktı" dedi.  

Ankara'da 27 saat boyunca bekletilen başkanlar 27 saat sonra yürüyüşlerine devam edecek. Yürüyüş Kortejine Türkiye Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzioğlu'nun alınmayacağı belirtildi.

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