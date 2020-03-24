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Baraj suyunun çekildiği tarladan balık topladılar

24 Mart 2020 15:02

Bursa'nın İnegöl ilçesinde suyun çekildiği baraj havzasında ortaya çıkan binlerce balığı görünce şaşkına dönen köylüler, elleriyle balık topladı.

Olayla ilgili konuşan Boğazköy Mahallesi Muhtarı İsmail Ese, her sene baraj kapaklarının açılmasıyla tarlaları su bastığını daha sonra suların çekilmesiyle birlikte aynı manzarayı yaşadıklarını belirterek, "Baraj suyu çekilince arazi balık tarlasına döndü. Her yer balık dolu" ifadelerini kullandı.

İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban da geçen yıl da aynı görüntülerin meydana geldiğini dile getirdi. Gerekli çalışmaların yapıldığını anlatan Taban, su yüzeyindeki balıkların akıntı ile suyun fazla olduğu noktalara yönlendirildiğini, böylece binlerce balığın kurtarıldığını söyledi.

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