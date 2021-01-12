Bariyerleri fark etmeyen kişi trenin altında kalarak can verdi

12 Ocak 2021 09:47
Amasya'nın Suluova ilçesinde hemzemin geçitte otomobillerin beklemesini fark etmeyen 37 yaşındaki Yakup Dol'un raylardan karşıya geçmeye çalışırken o sırada gelen trenin altında can verdiği feci kaza çevredeki güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.
Kaza yerinden yaklaşık 200 metre ileride durabilen trenin makinistleri ve çevredeki vatandaşlar durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi.
Ağır yaralı halde ambulansla hastaneye kaldırılan 3 çocuk babası Dol, yolda hayatını kaybetti.
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