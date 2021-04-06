Barışmak için buluşan iki aile arasında silahlı çatışma: 2'si ağır 6 yaralı

Olay, dün saat 23.00 sıralarında Zafertepe Mahallesi 536 Sokak’ta meydana geldi. İddiaya göre, geçtiğimiz günlerde iki aileye mensup çocuklar arasında çıkan kavgaya büyükler de karışınca gerginlik yaşandı. Aradaki husumetin büyümemesi için çevredeki ortak arkadaşlarının girişimi ile iki aile barışmak amacıyla bir araya geldi. Barış görüşmesi sırasında taraflar arasındaki gerginliğin artmasıyla sözlü tartışma başladı. Hakaret eden aile bireyleri, ardından tekme-yumruk darbeleriyle birbirlerine saldırdı.

Aileleri barıştırmak amacıyla buluşturan yakınlarının ayırmaya çalışmasına rağmen tekme ve yumruklu kavga, bir anda bıçak ve silahların kullanıldığı çatışmaya dönüştü