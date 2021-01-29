Barış Yarkadaş'tan Mahir Ünal'ın açıkladığı anket sonuçlarına: AKP tek başına yüzde 44 oy alsın gazeteciliği bırakırım!

TV100'de Ahu Özyurt'un moderatörlüğünde ekranlara gelen Sağlı Sollu programında iddialı bir çıkış yapan gazeteci Barış Yarkadaş, AKP Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal'ın açıkladığı anket verisi hatırlatılınca bir iddiada bulundu.

Yarkadaş, Mahir Ünal'ın açıkladığı yüzde 44 oy oranına tepki göstererek, "AK Parti, bugünkü koşullarda, bu pazar sandık koysunlar, tek başına yüzde 44 alsın, burada söz veriyorum, gazeteciliği de bırakacağım, bir daha televizyonlara da çıkmayacağım, tweet de atmayacağım" ifadelerini kullandı.

AKP Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal CNN TÜRK ekranlarında bir ankete göre AKP'nin oyunun yüzde 40-44 bandında, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın oyunun da yüzde 50-54 banında olduğunu söylemişti.