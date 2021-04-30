Barış Yarkadaş: Sağlık Bakanı artık belli ki sorulara cevap veremeyecek bir pozisyona gelmiş

Gazeteci Barış Yarkadaş, "Sayın Sağlık Bakanı 2-3 saat toplantı yapıyordu, artık belli ki sorulara cevap veremeyecek bir pozisyona gelmiş" diye konuştu.

Barış Yarkadaş TV 100'de katıldığı bir programda Türkiye'nin aşı yarışındaki durumunu yorumladı.

"Sayın Sağlık Bakanı 2-3 saat toplantı yapıyordu, biz de televizyonlarda bunları yayınlıyorduk. Ama belli ki Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da artık sorulara cevap veremeyecek bir pozisyona gelmiş" diyen Yarkadaş, "Dün Pfizer-BionTech'in Koronavirüs aşısını üreten ortaklarından Uğur Şahin, "Türkiye'ye 30 milyon doz aşı göndermeyi planlıyoruz ancak önce üretmemiz lazım, üretimimizi hızlandırmak lazım" dedi. Çin'de yapılan aşı denildi, bana Çin'le ticaret yapan bir arkadaşım dedi ki, "İlk dozlar gelir, ikinci dozlar gelmez. Çin'de ticaret böyledir" dedi" ifadelerini kullandı.