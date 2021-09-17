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Barış Yarkadaş: Millet İttifakı cumhurbaşkanı seçtirmek istiyorsa HDP'nin oylarına ihtiyacı var

"HDP'yi küçümsemek siyasi plan yapanların hesaplarını boşa çıkarır"

17 Eylül 2021 13:08

Gazeteci Barış Yarkadaş, Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanlığı seçimlerinde HDP'nin oylarına ihtiyacı olduğunu söyledi.

Millet İttifakı'ının HDP olmadan cumhurbaşkanlığı seçimini kazanamayacağını söyleyen Yarkadaş, "HDP sessiz ve derinden gelen bir parti. Miting yapması ve sokakta siyaset yapması yasaklanıyor ama bir halk gibi tek tek örgütlenebilme yeteneğine sahip bir parti. O yüzden HDP'yi küçümsemek siyasi plan yapanların hesaplarını boşa çıkarır" dedi. 

Bu konunun en çok Millet İttifakı'nı ilgilendirdiğini söyleyen Yarkadaş, "Millet İttifakı'nın önünde de şöyle bir sorun var. HDP sürekli terörle özdeşleştirildiği içim Millet İttifakı'nın HDP ile yan yana gelmesi çok zor. Eğer HDP, PKK ile arasına mesafe koyarsa bu aslında HDP'nin önünü açar. Biz bunu 7 Haziran seçimlerinde yaşadık" dedi. 

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