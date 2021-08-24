Barış Yarkadaş ile Cumhuriyet Kadınları Derneği Başkanı Oygür arasında 'Taliban' tartışması: Afganistan'da kırbaçlanmayı göze alır mısınız?

Eski CHP Milletvekili gazeteci Barış Yarkadaş Taliban'ı tanıdıklarını duyuran Cumhuriyet Kadınları Derneği Başkanı Tülin Oygür'e tepki gösterdi. "Bugün siz Afganistan'da yaşar mısınız, Afganistan'da kırbaçlanmayı göze alır mısınız, burka giyerek sokağa çıkar mısınız, müzik dinlemeden yaşar mısınız?" sorularını yönelten Yarkadaş ile Oygür arasında canlı yayında sert tartışma yaşandı.

Cumhuriyet Kadınları Derneği, Taliban'ın Afganistan’da kontrolü ele geçirmesi ile ilgili yaptığı açıklamada, "Bağımsızlık, gerçek uygarlığa kavuşmanın ön şartıdır. Afganistan’da olan budur. Bağımsız Afganistan’ı tanıyor ve selamlıyoruz" dedi.

Açıklama sosyal medyada yeni bir tartışma başlatırken, televizyoncu-haber spikeri Gülgün Feyman, Cumhuriyet Kadınları Derneği'nin Afganistan açıklaması üzerine dernekten istifa ettiğini duyurdu.

Feyman istifa açıklamasını Twitter hesabından "An itibari ile Atatürk'ün kızı ve varisi olarak Cumhuriyet Kadınları derneğinden bir Cumhuriyet kadını olarak istifa ettim. Kamuoyuna sunarım. Saygılar" ifadeleriyle duyurdu.

Yarkadaş’tan tepki: CKD, ismindeki “Cumhuriyetçi" ibaresini kaldırmalı Talibancı Kadınlar Derneği ismini kullanmalıdır

CHP 26. Dönem Milletvekili Gazeteci Barış Yarkadaş da sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Cumhuriyetçi Kadınlar Derneği yönetimi, gerici - yobaz ve eli kanlı terör örgütü Taliban'a destek vererek, Atatürk devrimlerine ihanet etmiştir. CKD, ismindeki “Cumhuriyetçi" ibaresini kaldırmalı Talibancı Kadınlar Derneği ismini kullanmalıdır. Yeter! Cumhuriyet’i kirletmeyin” diyerek Cumhuriyet Kadınları Derneği’nin açıklamasını eleştirdi.

Canlı yayında karşı karşıya geldiler

Bildiriye imza atan CKD Başkanı Prof. Dr. Tülin Oygür ile Barış Yarkadaş canlı yayında karşı karşıya geldi.

Cumhuriyet Kadınları Derneği Başkanı Prof. Dr. Tülin Oygür, TV100'de 'Kerem Kırçuval ile 10'dan 12'ye programına konuk olarak Afganistan'ın Taliban işgalinden sonra yayınladıkları bildiri hakkında "Bağımsız Afganistan'ı tanıyoruz" demesi ve "Afganistan'ın bağımsızlık süreci başlamıştır. Önce oradaki emperyalist işgal bitmelidir. Sayın Barış Yarkadaş hakarete varan bir tweet atmış. 'Cumhuriyet Kadınları Derneği'nizin adını değiştirin' diye. İade ediyorum" sözlerinden sonra Gazeteci Barış Yarkadaş ile sert bir tartışma yaşadı.

"Adınızı değiştirin"

Yarkadaş, "Adınızı değiştirin hocam, adınızı bir an önce değiştirin. Siz cumhuriyet ismini kullanamazsınız. Cumhuriyetçilik aydınlanma, kadın devrimi, eşitlik, laiklik demektir. Şeriatçı bir terör örgütüne övgüler dizerek Cumhuriyetçi Kadınlar Derneği ismini kullanamazsınız. Hayal görmeyin, insanların bilincini de bulandırmayın. Siz cumhuriyet devrimlerine Taliban'a destek vererek ihanet ettiniz. Bir hayalin peşinden insanları sürüklemeye çalışıyorsunuz. Bugün siz Afganistan'da yaşar mısınız, Afganistan'da kırbaçlanmayı göze alır mısınız? Burka giyerek sokağa çıkar mısınız? Müzik dinlemeden yaşar mısınız? Televizyon izlemeden yaşar mısınız? Siz hangi hakla Türk kadınına Taliban'a övgüler dizdirmeye çalılşıyorsunuz. Böyle bir hakkınız yok. Cumhuriyetçi kadınlar ismini kullanamazsınız" dedi.

"Siz Amerika için ağıt yakıyorsunuz"

Oygür ise Yarkadaş’ın sözlerine "Biz Atatürk’ten şunu öğrendik emperyalizm ile gidebilecek hiçbir yol yoktur. Eğer olsaydı zaten Afganistan 20 yıldır Amerika’nın işgali altında inim inim inliyordu, ne oldu Afganistan’da işte sonuç. Bugünkü zatlar bizim beyanlarımızı aldılar Taliban’a övgü diye. Siz Amerika için orada ağıt yakıyorsunuz ağıt, bunu anlamıyor muyuz sanıyorsunuz?" diye yanıt verdi.

"Ne Sovyet devrimini anlamışsınız ne de Türk devrimini"

Yarkadaş, Oygür’ün yanıt üzerine şöyle konuştu:

"Amerika'nın Taliban örgütüne övgüler dizmek... Bir şey söyeleyeceğim ama televzyonun başını RTÜK'le belaya sokmak istemiyorum. Amerikancılık yapıyorsunuz, Taliban'a övgü diziyorsunuz. Bunu bir de teorik çerçeveye, teorik kılıfa oturtmaya çalışıyorsunuz. Atatürk'e ihanet ediyorsunuz. Ne ilgisi var Taliban'ın emperyalist olmakla. Şeriat da gelse bizim için önemli değil diyorsunuz kendi bildirinizde. Ne anlatıyorsunuz? Kendi söylediğinize kendiniz bile inanmadığınız için cümle kurmakta zorlanıyorsunuz. Bu yanlışta ısrar etmeyin bir hata yaptınız özür dileyin. Biz yanlış yaptık, biz bir siyasi partinin güdümündeyiz o siyasi partinin genel başkanı ne söylüyorsa Doğu Perinçek bizde onun aynısını tekrarlıyoruz. Bu sözlerinizden utanacaksınız Tülin Hanım. Sağlıklı bir kafayla düşündüğünüzde daha rasyonel bir ortamda düşündüğünüzde ‘eyvah’ ben ne yaptım diyeceksiniz. Ben sizin adınıza üzülüyorum o sözleri dinlediğimde. Şeriat’a övgü düzüyorsunuz. Taliban’a övgü düzüyorsunuz. Ona hiç hak etmediği halde Antiemperyalist yaftası vurarak ne ilgisi ve Vietnam’ın Taliban’ın bağımsızlık mücadelesiyle. Ne ilgisi var. Nereden çıkartıyorsunuz? Vietnam’daki o devrimci yurtsever Ho Chi Minh’in askerleriyle o devrimci örgüt ile bu gerici, kafa kesen, şeriatçı, ortaçağ kalıntısı Taliban’ı nasıl bir araya getirirsiniz? Ne Vietnam devrimini anlamışsınız, Ne Sovyet devrimini anlamışsınız ne de Türk devrimini. Yazıklar olsun bu derneğinizin yazdığı bildiriye! Oradaki tüm kadınları da istifa etmeye çağırıyorum! Başta Gülgün Feyman’ı tebrik ediyorum. Bugün istifa etmiş. Atatürk’ün mirasını ben bu dernekte savunmam diye."

Prof. Dr. Tülin Oygür ise kendilerinin Taliban’ı savunmadıklarını ancak Afganistan’da kadının özgürleşmesi ile ilgili yolun ABD işgalinin sona ermesi ile başladığını belirterek bunun da Taliban tarafından gerçekleştirildiğini söyledi.

Oygür, yaptıkları açıklamayı eleştirenlerin ise ABD yanlıları ve batılı fonlardan nemalanan kadın örgütleri ile STK’lar olduğunu savundu.