Barış Yarkadaş, bir kadının 4 gün boyunca taciz edildiği olayı anlattı: Sapığı, Soylu ve Gül yakalattı

Gazeteci Barış Yarkadaş, Halk TV'de Gürkan Hacır'ın sunduğu Şimdiki Zaman Siyaset programında İstanbul'un Ataşehir İlçesi'nde meydana gelen taciz olayını anlattı.

"Cumartesi günü Armağan Çağlayan'ın prorgamından çıktım. Telefonum çaldı, bir yakınımız 20 yaşındaki kızı arayarak 'Barış abi, 4 gündür sapık yada sapık kişiler tarafından taciz ediliyorum' dedi. Ne yaptın dedim? 'Polise gittim, ifademi almadı savcıya gönderdi' dedi. 'Savcıya gittim, saat 16:30'da beni akşam Kartal Adliyesi'nde saat 21:30'a kadar bekletti. İfademi almadı, 21:30'da çıktı" diyen Yarkadaş, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Adalet Bakanı Abdülhamit Gül ve Cumhurbaşkanlığı Ekonomi Politikaları Kurulu Üyesi Korkmaz Karaca ile görüşmesinin ardından olayın çözüldüğünü söyledi.

"Beni bütün kadınlarımız, avukatlarımız, insan haklarıyla uğraşan ve tüm siyasetçilerimiz dikkatle dinlesin" diyen Barış Yarkadaş, İstanbul'da yaşanan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Adalet Bakanı Abdülhamit Gül ve Cumhurbaşkanlığı Ekonomi Politikaları Kurulu Üyesi Korkmaz Karaca'nın müdahil olarak çözdüğü taciz olayını anlattı.

Yarkadaş taksi durağının ismini de verip, durumu İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na da ilettiğini söyledi.