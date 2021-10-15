Barış Pehlivan: TÜGVA'nın yaptığı tam da FETÖ'nün yaptığı şey

TÜGVA Başkanı Enes Eminoğlu'un vakıfla ilgili belgelerin ortaya çıkmasının ardından yaptığı "Bir kere bu içerden belgeleri almış bu adam, sızdırmış, yedek yapmış ve ifşa ediyor" sözlerini değerlendiren Barış Pehlivan, "Yaptıkları tam da FETÖ'nün yaptığı şey" dedi.

Halk TV'de TÜGVA ile ilgili tartışmaları yorumlayan Pehlivan, "Veriler veya iddialar yalan demiyor, 'FETÖ taktiği ile sızdırıldı' diyor ya yaptıkları tam da FETÖ'nün yaptığı şey" diyerek "Biz FETÖ'yü niye tartışıyoruz yıllardır. Devlet içinde liyakat sahibi olmayan insanlar illegal bir şekilde örgütleniyor diye tartışıyoruz değil mi? FETÖ'cüleri 15 Temmuz'dan sonra sözde kovdular ya onların boşalttıkları koltuklarda TÜGVA da FETÖ benzeri bir şekilde örgütleniyorsa bizzat FETÖ'nün yaptığını yapmış olmuyor mu?" diye sordu.

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