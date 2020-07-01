Barış Murat Yağcı'dan dünya rekoru; 'Survivor paylaşımına' 10 milyona yakın yorum geldi

Oyuncu Barış Murat Yağcı'nın 8 Şubat'ta Survivor'a katılacağını duyurduğu Instagram paylaşımı 9.9 milyon yorum alarak en fazla yorum yapılan gönderi unvanıyla dünya rekoru kırdı.

Survivor yarışmasındaki başarılı performansı ile Türk halkının gönlünde taht kuran ve Survivor şampiyonu olarak gösterilen oyuncu Barış Murat Yağcı'nın hayranları Instagram'daki son paylaşımına 9.9 milyon yorum yaptı. Oyuncunun bu paylaşımına gelen yorumlar ise dünya rekoru kırdı.

Dünya rekoru kırdı

Yağcı'nın Survivor'a katılacağını duyurduğu paylaşımı Instagram'da en fazla yorum alan gönderi (post) unvanını alarak dünya rekoru kırdı. 10 milyona vuran yorum sayısı, Instagram açısından bir fotoğrafa gelen en çok yorum oldu.

Ünlü oyuncu hayranları tarafından son postuna yapılan 9.9 milyonluk yorum ile dünyaca ünlü yıldız Selena Gömez'i ve dünyaca ünlü futbolcu Diego Costa'yı geride bıraktı.