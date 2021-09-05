'Barış Mitingi'nin yasaklanmasını Taksim'de protesto edenlere polis engeli: 2 gözaltı

İstanbul'da vatandaşlar 1 Eylül Dünya Barış Günü dolayısıyla Bakırköy Pazar Alanı'nda gerçekleştirmeyi planladıkları 'Barış Mitingi'nin yasaklanmasını protesto etmek için Taksim’de bulunan Tünel Meydanı’nda bir araya gelerek açıklama yapmak istedi. Ancak açıklamayı polis engelledi. Açıklamanın başlamasına 15 dakika kala bayraklarla alana gelen Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası (SES) Şişli Şube Eşbaşkanı Abuzer Aslan ve yanındaki bir kişi gözaltına alındı.
Tünele gelen Halkların Demokratik Partisi (HDP) Milletvekili Musa Piroğlu sık sık "Faşizme karşı omuz omuza", "Biji biratiya gelan" sloganları attı. Açıklamanın başlamasına 15 dakika kala bayraklarla alana gelen Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası (SES) Şişli Şube Eşbaşkanı Abuzer Aslan ve yanındaki bir kişi gözaltına alındı.
İstanbul Barosu’nun bulunduğu sokakta bir araya gelen kitle, İstiklal Caddesi’ne çıkarak Tünel’e doğru yürüdü. “Baskılar bizi yıldıramaz” sloganı ile yürüyen kitlenin önünü Tünel Meydanı’nda polisler tarafından kesildi.
Öte yandan açıklamanın yapılmasına saatler kala HDP İstanbul İl Örgütü polis tarafından ablukaya alındı. HDP İl Eşbaşkanları Erdal Avcı ve Elif Bulut, HDP PM ve MYK üyeleri, MATUHAY-DER Eşbaşkanı Nesim Özkan, TJA aktivistleri ve parti yöneticilerinin il binasından çıkışına izin verilmedi. Ablukaya dair resmi kararı görmek istediğini ifade eden HDP il Eşbaşkanı Erdal Avcı'ya polis amiri yazılı değil sözlü talimatın olduğunu ifade etti. Partililerin ısrarlarına rağmen giriş çıkışlara izin verilmedi.
Engellemeler rağmen Tünel’e çıkan kitleye, polis müdahale etti.
Kaynak: MA