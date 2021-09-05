'Barış Mitingi'nin yasaklanmasını Taksim'de protesto edenlere polis engeli: 2 gözaltı

İstanbul'da vatandaşlar 1 Eylül Dünya Barış Günü dolayısıyla Bakırköy Pazar Alanı'nda gerçekleştirmeyi planladıkları 'Barış Mitingi'nin yasaklanmasını protesto etmek için Taksim’de bulunan Tünel Meydanı’nda bir araya gelerek açıklama yapmak istedi. Ancak açıklamayı polis engelledi. Açıklamanın başlamasına 15 dakika kala bayraklarla alana gelen Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası (SES) Şişli Şube Eşbaşkanı Abuzer Aslan ve yanındaki bir kişi gözaltına alındı.

Tünele gelen Halkların Demokratik Partisi (HDP) Milletvekili Musa Piroğlu sık sık "Faşizme karşı omuz omuza", "Biji biratiya gelan" sloganları attı. Açıklamanın başlamasına 15 dakika kala bayraklarla alana gelen Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası (SES) Şişli Şube Eşbaşkanı Abuzer Aslan ve yanındaki bir kişi gözaltına alındı.