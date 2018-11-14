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Barış bildirisi imzacılarından Yrd. Doç. Yonca Demir'e mahkemede savunma hakkı tanınmadı!

14 Kasım 2018 22:01

"Bu Suça Ortak Olmayacağız" başlıklı barış bildirisinin imzacılarından Yrd. Doç. Yonca Demir'e yargılandığı davada savunma yapma hakkı verilmedi. 13 Kasım'da Çağlayan Adliyesi'nde görülen duruşmada mahkeme, Demir'in savunmasını almadan savcının mütalaasını dinledi. Duruma tepki gösteren Demir olayı şöyle anlattı: "Mahkeme salonuna girdiğimde savcı mütalaasını açıklıyordu. Sırasını değiştirmişler herhalde dedim. Avukatıma baktım ‘Sakin ol' işareti yaptı. Avukatım ‘müvekkilime söz vermediniz. Savunma hakkını ihlal ediyorsunuz' dedi. Bunun üzerine hâkim, ‘bir önceki celse savunmasını yaptığı görülmüştür. Bir önceki celse verilmiş olan ara karardan vazgeçiyoruz.' –Bu ara karar benim savunmamı hazırlamak üzere ek süre verilmesi kararıydı- Benim için şok oldu." Demir'in avukatı Oya Meriç Eyüboğlu şu açıklamada bulundu: "Savcı tarafından verilen mütalaa daha önceki duruşmalarda verilen mütalaa ile aynı. Yani avukatın nasıl bir savunma yaptığının hiçbir önemi yok. Kararda da bunun bir önemi olmadığını görmüş olduk. Ben sıralamayı karıştırdıklarını özensiz davrandıklarını düşündüm. Amacım da şuydu: Önce mütalaanın alınmasının önyargı göstergesi olduğunu söyleyerek savunma yapacaktım. Ancak bizatihi düşünülmüş karar verilmiş, önceki celsede kendilerinin karar verdiği savunmasını yapmak üzere süre verilmesi kararından vazgeçti. Mahkeme savunmaları almaksızın dosyayı karar aşamasına getirdi. Mütalaadan sonra son sözlerimizi sordu. Biz hâlâ nasıl savunma yapamadığımızın şokundaydık."

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