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Devlet Bahçeli'nin "Erdoğan hangi yetkiyle eli kanlı gruplara silah sevkiyatı yapmış, ne gibi çıkarlar elde etmiştir" sözleri yeniden gündemde

31 Mayıs 2021 09:29

TİP Milletvekili Barış Atay, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin "MİT TIR'ları AKP'nin elinde patlamıştır. Erdoğan hangi yetkiyle eli kanlı gruplara silah sevkiyatı yapmış, ne gibi çıkarlar elde etmiştir" sözlerini paylaşarak, "Şimdi bakmayın ortak olduğuna, bir zamanlar Devlet Bahçeli de Suriye’ye taşınan silahları soruyordu…" dedi. 

Sedat Peker'in Suriye'ye gönderilen silahlarla ilgili iddialarının ardından MHP lideri Devlet Bahçeli'nin 2015 yılında MİT TIR'ları üzerinden Erdoğan'ı eleştirdiği sözleri yeniden gündem oldu.

Barış Atay, Devlet Bahçeli'nin 'durdurulan MİT TIR'ları'nı hatırlatarak "MİT TIR'ları AKP'nin elinde patlamıştır. Erdoğan hangi yetkiyle eli kanlı gruplara silah sevkiyatı yapmış, ne gibi çıkarlar elde etmiştir" sözlerini hatırlattı.

Yıllar önce Kanal D'de yayınlanan söz konusu haberde Devlet Bahçeli'nin "AKP'nin şiddet, dehşet ve vahşet planları çıkmıştır" sözleri ise dikkat çekti.

TIKLAYIN - Sedat Peker'den 8. video | "Suriye'deki Türkmenlere benim adıma gönderilen silahlar, SADAT organizasyonuyla El-Nusracılara gidiyordu"
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