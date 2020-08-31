Barış Atay'a saldırı | Cüneyt Özdemir: Burada Süleyman Soylu'ya büyük görev düşüyor

Gazeteci Cüneyt Özdemir, TİP Hatay Milletvekili Barış Atay'a yönelik saldırının İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile yaşadığı tartışmasının ardından gerçekleştiğine dikkat çekerek "Burada Süleyman Soylu'ya büyük görev düşüyor" dedi. Özdemir "Bu adamlar kim, kim bu saldıranlar? Şu anda Soylu zan altında çünkü 'attığı tweetle Atay'ı teşvik etti' gibi bir hava doğuyor. Ben Soylu'nun yerinde olsam herkes ve her şeyden önce bu saldırıyı ve bu korkak adamları yakalar ve mahkemeye çıkarırım" diye konuştu.

"Farklı düşünebilirsiniz ama Türkiye'de bir kez 'olur böyle şeyler' derseniz yarın da aynı şey sizin başınıza gelecek demektir" diyen Özdemir "Herhangi bir vatandaşa olması kabul edilemeyecek bir şey hele de bir milletvekilinin başına gelmesi burada herkesi güvensiz hissettiren bir ortam yaratıyor. Bu da kabul edilebilir bir şey değil" ifadesini kullandı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile sosyal medyada tartışmasının ardından İstanbul Kadıköy'de 5 kişilik bir grubun saldırısına uğrayan TİP Milletvekili Barış Atay ifadesinde, "Bu olayın faili kendisine yönelik eleştiriyi alıntılayıp beni hedef gösteren Süleyman Soylu'dur" dedi.