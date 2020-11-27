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Barış Atay: 10 yıldır Twitter'dayım, ne zaman bir şey söylesem 'Ya sen Arka Sıradakiler'de oynamış adamsın' deniyor

"Kimlikleştirme meselesi, Arka Sıradakiler'de oynamış birinin gerçekten bir fikri olabileceğine inanmıyor"

27 Kasım 2020 12:37

T24 Haber Merkezi

Armağan Çağlayan'ın YouTube'da yayınlanan programına konuk olan TİP Genel Başkan Yardımcısı Barış Atay, "10 yıldır Twitter'dayım, ne zaman bir şey söylesem 'Ya sen Arka Sıradakiler'de oynamış adamsın' Bu da bir kimlikleştirme meselesi. Arka Sıradakiler'de oynamış birinin gerçekten bir fikri olabileceğine inanmıyor" dedi. Çağlayan da Atay'a "Ekrana çıkan insan kültürsüzdür' bitti... Bunu kimse değiştiremedi" sözleriyle destek verdi. 

Türkiye İşçi Partisi (TİP) Genel Başkan Yardımcısı ve Hatay Milletvekili Barış Atay, televizyon yapımcısı Armağan Çağlayan'ın 169Sekiz adlı YouTube kanalındaki Gör Beni adlı programına konuk oldu.

Programda Çağlayan'ın sorularına samimi cevaplar veren Barış Atay, siyasete nasıl başladığını, milletvekili olmasının ardından yaşadıklarını ve Meclis'teki deneyimlerini anlattı.

Atay programda siyasetle erken yaşlarda tanıştığını belirtirken, televizyonda oyunculuk yaparken de politik bir oyuncu olduğunu söyledi. 

Ailesinin de geçmişte siyasetle ilgilendiğini söyleyen Barış Atay şunları kaydetti:

"Anne, baba 1980 öncesi devrimci..."

"Anne, baba 1980 öncesi devrimci... Cezaevi süreçleri, gözaltılar, ayrılıklar... Öyle büyüdüm ailede. Ortaokul sonrası da merakımla beraber ilgilenmeye başladım. Daha sonra üniversite zamanları. Şimdi ise durum bu."

"Asil olan halk vekil olan sizsiniz"

“Meclis binasına sivil kıyafetle gider sadece kurul için takım elbise giyerim” diyen Atay, milletvekili olduğu için karakterini değiştirmediğini söylerken, "Asil olan halk vekil olan sizsiniz. Dünyada herhalde vekaletin bu kadar önemsendiği, bu kadar baş üstünde taşındığı, inanılmaz anlamlar yüklendiği başka bir ülke yoktur" dedi.

"Bütün Meclis'in üzerimize gelme ihtimali var ama biz ikimize güveniyoruz"

Barış Atay öte yandan Armağan Çağlayan'ın "TİP'in Meclis'te iki milletvekili olduğu nedeniyle kavga çıktığında kime güveniyorsunuz?" sorusuna da cevap verirken, "Bütün Meclis'in üzerimize gelme ihtimali var ama biz ikimize güveniyoruz" dedi. 

Çağlayan'ın "Diyelim ki muhalif bir tweet atıyorum. Hemen 'Sen de Türk halkını uyutmak için az program yapmadın' Ne diyorsun yahu?" sözlerine "Hocam ben 10 yıldır Twitter'dayım, ne zaman bir şey söylesem 'Ya sen Arka Sıradakiler'de oynamış adamsın' Bu da bir kimlikleştirme meselesi. Arka Sıradakiler'de oynamış birinin gerçekten bir fikri olabileceğine inanmıyor" dedi. 

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