'Barınamıyoruz Hareketi' eylemlerine yapılan polis müdahalesi Meclis gündeminde

Yetersiz yurt imkanları ve ev kiralarındaki artışı protesto eden üniversite öğrencilerinin başlattığı 'Barınamıyoruz Hareketi'ne, Ankara'da polis tarafından yapılan sert müdahale Meclis gündemine taşındı. Muhalefet partilerinin grup başkan vekilleri söz alarak yapılan müdahaleyi eleştirdi.

CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç, '' Eğitimden bahsediyoruz, 40 tane genç kardeşimiz Ankara gelip dertlerini anlatmak istiyorlar. Sizin iktidarınızda neden gözaltına alınıyorlar. Gerekçesi nedir? Kaçakçılık yapanlar, adam vuranlar bu ülkede serbest bırakıldı, uyuşturucu baronları ellerini kollarını sallayarak dolaşıyor, İçişleri Bakanı bu sorulara cevap veremiyor, ama 40 tane genç sadece yurt istiyoruz dediği çin gözaltına alınıyorlar" diyerek tepki gösterdi.

HDP Grup Başkanvekili Meral Danış Beştaş'da söz alarak, ''Ankara girişinde Barınamıyoruz Hareketi'nden 40 öğrenci şu an gözaltında. Uygulanan gözaltı işlemi de normal bir gözaltı değil. Bize gelen bilgilere göre boyunlarına tekmeyle vurulmuş ve bir öğrencinin de kolu kırılmış. Anayasal bir hak olan tepki, muhalefet etme hakkını kullanan öğrenciler işkence görerek gözaltına alınıyorlar.'' dedi.

İyi Parti Grup Başkanvekili Müsavat Dervişoğlu, "Sıkıntılarını anlatmak için bugün Ankara'ya gelen öğrencilerin gözaltına alındığını ve kötü muameleye tabi tutulduklarını öğrendik. İktidarın böyle şeyler ile anılmasını muhalefete değil iktidara zarar verecektir. Hükümet bu tip uygulamalardan uzak durmalıdır.'' açıklamasında bulundu.