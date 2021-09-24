"Barınamıyoruz" diyen öğrencilerden 'Hayde' şarkısına uyarlama; "Yağmurda, karda, suda kalalum elin Bucası'nda"

İzmir'de yüksek kira bedelleri ve yurtların yetersizliği karşısında, 'Barınamıyoruz, sokaktayız' sloganıyla parkta sabahlayan öğrenciler, eylemlerinin dördüncü gününde tepkilerini söyledikleri şarkı ile dile getirdi. Kazım Koyuncu'nun 'Hayde' şarkısını uyarlayan gençler, "Yağmurda, karda, suda kalalum elin Bucası'nda" sözleri ile tempo tuttu.

Yüksek ev kiralarına üst sınır getirilip, yetersiz yurt sorunun çözülmesi için parkta sabahlayan üniversite öğrencilerinin İzmir Buca'da bulunan Hasanağa Parkı'ndaki eylemleri dördüncü günde de sürdü.

'Barınamıyoruz, sokaktayız' pankartı açan öğrenciler, sorunlarını söyledikleri şarkı ile dile getirdi. Kazım Koyuncu'nun 'Hayde' şarkısını kendilerine uyarlayan gençler, "Hayde kalalum elin Buca’sında. Yağmurda, karda, suda kalalum Elin Buca’sında" diye tempo tuttu.

"Baskılar sokaktan çekemeyecek"

Taleplerini bir kez daha sıralayan öğrencilerin yaptıkları basın açıklaması şöyle:

"Niteliksiz yurtlar ile artan fiyatlar evsiz ve yurtsuz kalmamıza sebep oldu. Bizler yurtsuzlar olarak nöbetimizin dördüncü günündeyiz. Kiralara üst sınır getirmeyenler, özel yurtları kamulaştırıp üniversiteye açmayanlar, Diyanet'e bütçe ayıran ama eğitime ayırmayanlar bugün burada olmamızın sorumlusudur. Geri ödemeli verdikleri 650 TL ile geçinmemizi bekleyenlere Sibel Ünlü örneğini hatırlatıyoruz. Sibel sıra arkadaşımızdı, yemekhane kartında bir lira varken intihar etti. Türkiye'nin dört bir yanında evsiz yurtsuz kalmış arkadaşlarımız parkta yatıyor. Ankara'da polisler arkadaşlarımızı takip ediyor. Burada 'Sabaha kadar sizi mi bekleyeceğiz' diye baskı yapıyorlar. İstanbul'da yağmurda çadır kurmak isteyen arkadaşlarımıza baskı uyguluyorlar. Bu direnişe katılan üniversitelerin aileleri aranarak 'Gelip çocuğunuzu almazsanız gözaltına alırız' diye tehdit ediliyor. Bu nöbet devam edecek. Baskılar ve gözaltılar bizi sokaktan çekemeyecek."

Kaynak: ANKA