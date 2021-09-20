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"Barınamıyoruz" diyen öğrenciler Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürlüğü önüne para sayma makinesi fırlattı

“Geçinemiyoruz çığlığını sokaklarda dillendirmeye, barınma hakkımızın gasp edilmesine karşı mücadele etmeye devam edeceğiz”

20 Eylül 2021 21:00

Öğrenci Faaliyeti, İstanbul’da Kadıköy ilçesinde bulunan Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürlüğü önünde "Ne evdeyiz ne yurtta isyandayız sokakta! Barınma hakkının gasp edilmesine karşı şimdi senin sıran" diyerek eylem yaptı. Üniversiteliler para sayma makinesi atarak basın açıklaması yaptı. 

Üniversiteliler, artan ev kiraları, yurt ve apart ücretlerini Türkiye’nin dört bir yerinde oluşturulan yeni kampanyalarla protesto etmeye devam ediyor. Öğrenci Faaliyeti, Kadıköy’de Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürlüğü önüne para sayma makinesi fırlatarak eylem yaptı.

Üniversiteliler, 'Ne evdeyiz ne yurtta isyandayız sokakta! Barınma hakkının gasp edilmesine karşı şimdi senin sıran' yazılı pankart açarak 'Geleceğimiz yoksa korkumuz da yok' ve 'Barınma haktır, engellenemez' sloganları attı. Açıklama yapan üniversiteliler, 13 Eylül günü Beyoğlu Tünel Meydanı’nda üç ayrı koldan yaptıkları eylemi hatırlattı.

Üniversiteliler açıklamanın devamında “Bugün burada tekrarlıyoruz, üniversitelileri müşteri olarak görenleri günlerdir kira ve yurt ücretlerine dair hiçbir açıklama yapmayanların tek ihtiyacı olan şeyi bu para sayma makinesini bugün Kadıköy Gençlik ve Spor Bakanlığı önüne fırlatıyoruz” dedi.

Para sayma makinesinin atılmasının ardından 'Milyonlar aç, milyonlar işsiz, işte sizin düzeniniz' sloganı atan üniversiteliler “Geçinemiyoruz çığlığını sokaklarda dillendirmeye, barınma hakkımızın gasp edilmesine karşı mücadele etmeye devam edeceğiz” diyerek eylemi sonlandırdı.

 

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