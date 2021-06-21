Barbaros dizisinin ilk fragmanı yayınlandı

Uyanış: Büyük Selçuklu ve Payitaht Abdülhamid gibi dönem dizilerini seyirciyle buluşturan TRT 1, Barbaros dizisini ekrana taşımaya hazırlanıyor.

Başrollerini Engin Altan Düzyatan, Ulaş Tuna Astepe, Yetkin Dikinciler ve Caner Topçu'nun paylaştığı TRT 1’in yeni dizisi Barbaroslar’dan ilk tanıtım yayınlandı.

Dizide, Osmanlı İmparatorluğu'nun ilk kaptan paşası ve Kaptan-ı deryası olarak bilinen Barbaros Hayreddin Paşa ve Oruç Reis'in hayatı konu edinilecek.