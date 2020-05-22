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Baraj suları leylek yuvalarını yuttu; hâlâ boğulan yavrularını bekliyorlar

22 Mayıs 2020 10:41

Muş’taki Alparslan-2 Barajı’nda su seviyesinin yükselmesiyle yuvada mahsur kalan yavru leylekler öldü. Yavru leyleklerin, anne ve babaları ise suyun altında kalan yavrularının başından ayrılmıyor.

Muş’ta yapımına devam edilen Alparslan-2 Barajı ve hidroelektrik santrali (HES) havzasında bulunan üç köy ve bir mezra sular altında kalmaya başladı. Her yıl Tepe köyüne gelen leyleklerin elektrik direği üzerindeki yuvaları ise bu yıl baraj suları altında kaldı. Vatandaşların durumu Muş Belediyesine bildirmesi üzerine harekete geçen Muş Belediyesi Sokak Hayvanları Rehabilitasyon Merkezi ve Geçici Bakımevinde görevli personeller ile Alparslan-2 Barajı çalışanları leylekler için seferber oldu.

“Yumurtadan 2-3 gün önce çıkmış dört yavru leylek öldü”

Alparslan-2 Barajı’na ait motorlu kayık ile kuluçkaya yatan leylekleri incelemek için yuvaya ulaşan ekipler, 4 yavru leyleğin öldüğünü gördü. İncelemenin ardından gazetecilere bilgi veren Muş Belediyesi Sokak Hayvanları Rehabilitasyon Merkezi ve Geçici Bakımevi Veteriner Hekimi Semih Türkcan, Alparslan-2 Barajı için terk edilen köylerin elektrik direklerinde leylek yuvasının olduğu bilgisinin kendilerine ulaştığını ve bölgeye ulaştıklarında yuvanın su altında kaldığını söyledi. Alparslan-2 Barajı’nda çalışan personellere haber vererek motorlu kayık ile yuvaya ulaştıklarını belirten Türkcan, “Onların tekneleri ile yuvaya gittik ve yumurtadan 2-3 gün önce çıkmış dört yavru leylek gördük. Onlar da telef olmuştu. Yuva, karaya 500 metre uzaklıktaydı. Emin olabilmek için yuvaya baktık, ama maalesef yapabileceğimiz bir şey yoktu” dedi.

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Alparslan-2 Barajıyavru leyleklerleylek yuvasıyükselen baraj suları

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