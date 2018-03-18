Banksy, gazeteci ve ressam Zehra Doğan'ın tutukluluğunu protesto için New York'ta duvar resmi yaptı

Dünyaca ünlü İngiliz sokak sanatçısı Banksy, gazeteci ve ressam Zehra Doğan'ın tutuklanmasını protesto için New York'un Manhattan bölgesinde bir duvar resmi yaptı. Zehra Doğan'ın yargılanmasına neden olan çizimini duvara yansıtan Banksy, "Bu resmi yaptığı için 2 yıl 9 ay 22 gün hapis cezasına çarptırıldı" diye yazdı. Altında da Zehra Doğan'ın demir parmaklıklar ardında resmedildiği ve 'Zehra Doğan'a Özgürlük' yazan bir çizim yer aldı. Banksy, genelde cezaevinde gün sayanların attığı ve cezaevi parmaklıklarını sembolize eden siyah çizgilerden oluşan duvar resminde Zehra Doğan'ı da çizgilerin, parmaklıkların arkasında resmedip altına 'Zehra Doğan'a Özgürlük' yazdı.