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"Banker Bilo" filmi gerçek oldu; 59 Afgan göçmeni "Avrupa'ya götürüyoruz" deyip Büyükçekmece'de bıraktılar

59 Afganistan vatandaşı kaçak göçmen, kişi başı 8 bin euro ödediklerini söyledi

02 Mart 2022 20:49

Kaçak hafriyat dökümlerini engellemek üzere devriye atan Büykçekmece Belediyesi Zabıta ekipleri, terk edilmiş bir kamyon içerisinde 59 Afganistan vatandaşı kaçak göçmen buldu. Yasa dışı göçmenlerin kaçakçılara Avrupa'ya gitmek için kişi başı 8 bin euro ödedikleri ve kandırılarak Büyükçekmece'ye bırakıldıkları ortaya çıktı.

Yaşananlar Şener Şen'in başrolünde oynadığı "Banker Bilo" filmini akıllara getirdi.

Büyükçekmece'de kaçak hafriyat dökümü ve imara aykırı yapılaşmaları engellemek için devriye gezen Büyükçekmece Belediyesi Zabıta ekipleri Eskici Köyü mevkiinde iki adet kamyon durduğunu fark etti. Durumdan şüphelenen ekipler bölgeye ulaştıklarına kamyonlardan birinin boş olduğunu, diğerinde ise 59 Afganistan vatandaşı göçmen bulunduğunu gördü. Durum polis ekiplerine bildirildi.

Olay yerine gelen polis ekipleri, Afganistan vatandaşı göçmenleri otobüse bindirerek yasal işlemlerin yapılması için karakola götürdü. Ekipler göçmenleri bırakarak kayıplara karışan insan kaçakçılarının yakalanması için çalışma başlattı.

Afganistan vatandaşı yasa dışı göçmenlerin insan kaçakçılarına kişi başı 8 bin euro ödeyerek Avrupa'ya gitmek hayaliyle İzmir'den yola çıktıkları ve Büyükçekmece'de boş araziye bırakıldıkları belirlendi.

"Avrupa’ya çalışmak için gidiyoruz”

Göçmenlerden Zergun Amiri yaşanan olayı anlatarak, “Afganistanlıyım. Kişi başı 8 bin Euro aldılar kaçakçılar. Avrupa’ya götürüyoruz dediler. Bizi buraya bıraktılar. Sonra polis yakaladı. En az 5 saattir bekliyoruz. Fazla bir şey yok. Herkes kendi için birer şişe su almışlar. Onlarla idare ediyoruz. Toplam 15 tane bayan var. 18 tane çocuklar var. Diğeri erkek gençler. Biz Afganistan’ı niçin bıraktık orada iş yok. Taliban geldi. Ekonomi çok düştü. Onun için biz Avrupa’ya çalışmak için gidiyoruz” dedi.

Göçmenlerin bulan Büyükçekmece Belediyesi Zabıta Amiri Hakan Şengör ise "İlçemizde Eskici Köyü mevkiinde kaçak imar yapılaşması ve moloz döküm yapılmaması için denetim yaparken iki kamyonun şüpheli durması üzerine hafriyat ve moloz dökümü gerçekleştirebileceğini düşündük. Yaklaştığımızda bir aracın boş olduğunu, diğer araçta 50-55 yabancı uyruklu şahıs tespit ettik. Emniyete bildirdik" ifadelerini kullandı.

"Banker Bilo" filminin konusu 


Köylü Bilo ve arkadaslarini Almanya'ya götürme sözüyle kamyona bindiren Maho, onlari dolandirip Istanbul'a götürür. Istanbul'da birbirini kaybeden Bilo ve Maho, tekrar karsilastiklarinda kaderin onlari farkli yönlerde götürdügünü görürler.

 

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