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Bana Git De fragmanı

25 Kasım 2016 19:23

Ali, var olma bunalımını aşmak için İstanbul’dan Doğu’ya doğru yolculuk yapmak isteyen çok başarılı bir gitaristtir, Leyal ise ünlü olmak için Doğu’dan kaçıp İstanbul’a gelmeyi hedefleyen genç ve güzel bir şarkıcıdır. Ali, kaçış ve arayışın iç içe olduğu bu yolculuğun bir durağında Leyal ile karşılaşır. Leyal, Ali'nin tersine İstanbul'a kaçmayı hedefleyen taşralı bir kızdır. Olağanüstü müzik yeteneğine sahiptir ve bu taşranın gölgesinde kaybolmaktan korkmaktadır. Ali'yi büyüledikten sonra Leyal ortadan kaybolur. Ali'nin arayışlarına Leyal de eklenmiştir. Ali, Leyal'nın trajik hikayesini öğrendiğinde ise bu arayışları iyiden iyiye sarpa sarmaya başlayacaktır. Yönetmenliğini ve sanaristliğini Handan Öztürk'ün yaptığı dram yapımının yapımcılığını da Öztürk üstleniyor. Filmin başrollerini ise Atiye, Tayanç Ayaydın, Seyyal Taner, Birsen Dürülü, Umut Oğuz, Rıza Sönmez, Kaan Yılmaz ve Kahtalı Hamido paylaşıyor.

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Bana Git Defragman

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