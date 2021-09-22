Balotelli’den Sergen Yalçın’a sahayı karıştıran hareket

22 Eylül 2021 08:24
Süper Lig 6. haftasında oynanan Beşiktaş-Adana Demirspor karşılaşmasına, Mario Balotelli'nin Sergen Yalçın'a yaptığı hareket damga vurdu.
Adana Demirsporlu Mario Balotelli, Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın ve siyah beyazlı takımla saha içinde gerilim yaşadı.
Vodafone Park’taki maça ikinci yarıda oyuna giren İtalyan futbolcu, 79. dakikada ceza sahası dışından çektiği şutla müthiş bir gole imza atarak skoru 3-2’ye getirmeyi başardı. Golden sonra bir anda Beşiktaş yedek kulübesi önüne giden Balotelli, teknik direktör Sergen Yalçın’ı göstererek elini kafasına götürdü.
Balotelli’nin attığı golden sonra yaptığı hareketle, Sergen Yalçın’ın yıllar önce Mario Balotelli için “Bu çocuğun beyni yok” yorumuna karşılık verdiği iddia edildi.
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