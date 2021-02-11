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Antalya'da bir kadın balkondan düştü; aşağıdaki kişi altında kalmaktan son anda kurtuldu

Kaldırımda yürüyen bir kişi balkondan düşen kadının altında kalmaktan son anda kurtuldu

11 Şubat 2021 18:22

23 yaşındaki Sibel G. isimli kadın kilitli kaldığı dairenin balkonundan inmeye çalışırken, dengesini kaybedip kaldırıma düştü. Kaldırımda yürüyen bir kişi ise kadının altında kalmaktan son anda kurtuldu.

Antalya’nın Manavgat ilçesinde iddiaya göre kapısı kilitli olan iki katlı binanın birinci katındaki dairenin balkonuna çıkan Sibel G., aşağı sarkarak inmeye kalkıştı.

Bu sırada eli kayan Sibel G., kaldırıma düştü. O anda olay yerinde bulunan bir vatandaş ise Sibel G.’nin altında kalmaktan saniyelerle kurtuldu. Kalçasının üzerine sert şekilde zemine çarpan Sibel G. ise yerde kıvranmaya başladı.

Sibel G.’nin yardımına saniye farkla altında kalmaktan son anda kurtulan vatandaş ile çevredekiler koştu. Çağrılan sağlık ekibi tarafından ambulansla hastaneye götürülen Sibel G.’ye müdahale edildi. Sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilen Sibel G., taburcu edildi.

Sibel G.’nin neden evde kilitli olduğuyla ilgili bilgiye ulaşılamazken, bu konuda güvenlik güçleri veya adli mercilere herhangi bir başvurunun ulaşmadığı öğrenildi.

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