Balkondan düşen 2 yaşındaki çocuğu havada yakalayıp kurtardılar; işte o anlar...

Şanlıurfa’da 3 katlı binanın birinci katındaki balkondan düşen 2 yaşındaki Elif Çakmak'ı, iki esnaf havada yakalayarak kurtardı. Bağlarbaşı Mahallesi'nde 3 katlı binanın birinci katındaki dairenin balkonunda oynayan Elif Çakmak, çıktığı korkuluklardan sarkarken dengesini kaybetti. Bir süre korkuluklara tutunan Elif, yorulup demiri bıraktı. Bu sırada aşağıda bekleyen esnaf Fehmi Durmaz ve Mehmet Tapşık ellerini açıp Elif'i havada yakaladı. Yere düşmekten kurtarılan ve olayda yaralanmayan minik kızın düşme anı, Mehmet Tapşık'a ait bakkalın güvenlik kamerası tarafından da saniye saniye kaydedildi. (