Balkona giren hırsız çamaşır telinde bulunan tişört ve çorapları tek tek katladı sonra çaldı

Antalya'nın Konyaaltı ilçesi Öğretmenevleri Mahallesi'nde bir apartmanın giriş kattaki bir dairenin balkonuna hırsız girdi.

Üzerinde şort ve tişört bulunan bir genç, balkondaki tel askılıkta serili olan çamaşırların olduğu yere geldi. Hemen sergideki tişörtün birini alıp katlayan genç, daha sonra eğilerek beğendiği kıyafetleri katlaya katlaya topladı.