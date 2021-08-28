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Balkona giren hırsız çamaşır telinde bulunan tişört ve çorapları tek tek katladı sonra çaldı

28 Ağustos 2021 09:25

Antalya'nın Konyaaltı ilçesi Öğretmenevleri Mahallesi'nde bir apartmanın giriş kattaki bir dairenin balkonuna hırsız girdi.

Üzerinde şort ve tişört bulunan bir genç, balkondaki tel askılıkta serili olan çamaşırların olduğu yere geldi. Hemen sergideki tişörtün birini alıp katlayan genç, daha sonra eğilerek beğendiği kıyafetleri katlaya katlaya topladı.

Tişörtlerin iyi yönünü çeviren genç, gözüne kestirdiği kaliteli ve sağlam kıyafetleri de topladı. Aldığı çorapları da kokladığı görülen genç, toplayıp katladığı 5 tişört ve çorapla ayrıldı. Bu anlar apartmanın güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

 
elbise katlayan hırsızantalya

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