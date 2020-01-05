Balıkları ölmemeleri için çeşme oluklarında besliyorlar

Karabük'ün Eskipazar ilçesinde köylüler, Bolu'nun Gerede ilçesinden gelerek Eskipazar ilçesinin Belen köyü yakınlarından geçen ve zaman zaman balık ölümlerinin yaşandığı çaydan yakaladıkları balıkları köy çeşmesinde besliyor.

Bulduk köyü muhtarı Ali İhsan Sarıkaya köylülerin yaklaşık 2 aydır çaydan yakaladıkları balıkları köydeki çeşmede beslediklerini belirterek, "Balık ölümlerinden sonra köylüler balıklar ölmesin diye köye getirip çeşmeye bırakmışlar. Sudaki oksijen oranı azmış, bu nedenle zaman zaman balık ölümleri oluyor" dedi.

Sarıkaya, çaydaki su temizlendikten sonra balıkların geri bırakılacağını kaydetti.